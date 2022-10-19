Страны ЕС в январе-июне потратили около 5 млрд евро на закупки газа из Азербайджана

Расходы стран Евросоюза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), во II-ом квартале 2022 года составили 2,8 млрд евро.

Такие данные приведены в данных Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В I-ом квартале 2022 года страны-члены ЕС потратили на эти цели 2,1 млрд евро. Таким образом, их расходы на закупку газа в Азербайджане во втором квартале выросли на 33,3%.

В целом, в первом полугодии 2022 года страны ЕС купили у Азербайджана газа на 4,9 млрд евро.

Согласно данным, цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в апреле-мае 2022 года составила 98,19 евро за МВт.ч, Болгарии – 86,32 евро за МВт.ч.

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за квартал и год: примерно 28 ТВт.ч во II-ом квартале 2022 года против 18 ТВт.ч за аналогичный период прошлого года (рост на 57% в годовом исчислении) и 24 ТВт.ч в I-ом квартале 2022 года (рост на 16,7% в квартальном исчислении).

Во II-ом квартале текущего года доля поставок газа в ЕС по TAP составила 2,9% от общего объема поставок против 2,5% в первом квартале 2022 года. «TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», - отметили в ЕК.

В целом, во II-ом квартале 2022 года ЕС потратил около 75 млрд евро на импорт газа. Из этой суммы около 21 млрд евро приходится на поставки из Норвегии, 18 млрд евро – России, 4,2 млрд евро - Северной Африки (Алжира и Ливии), 2,8 млрд евро - по TAP.

С учетом поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, Норвегии и Северной Африки, страны ЕС импортировали во II-ом квартале 2022 года газ из России на сумму 23,3 млрд евро, Норвегии – на 21 млрд евро и Северной Африки – на 4,4 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - по TAP.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров. В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 млрд кубометров, к 2027 году, как ожидается, вырастет до 20 млрд кубометров.

Р.Керимов