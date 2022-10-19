Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами за 9 мес. выросли на 27%, такси – сократились на 10%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года составил 1 млрд 165 млн 176,4 тыс. человек, что на 38,9% больше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 3 млн 377,5 тыс. человек (рост на 91,5%), морским транспортом – 15,8 тыс. человек (рост на 26,4%), воздушным транспортом – 1 млн 656,6 тыс. человек (рост в 2,1 раза).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-сентябре перевезено 1 млрд 13 млн 424,9 тыс. пассажиров (рост на 27,1%). При этом автобусами в указанный период перевезено 952 млн 900,6 тыс. пассажиров (рост на 30,6%), такси - 60 млн 524,3 тыс. человек (спад на 10,3%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-сентябре 2022 года 146 млн 701,6 тыс. человек (рост в 3,8 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Б.Рустамбеков