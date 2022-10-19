Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 37%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8% - до 179,555 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $56 млн 949,8 тыс. (рост на 69,1%).

В январе-августе в Азербайджан также импортировано 343,883 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 28,4%) на сумму $81 млн 827,2 тыс. (рост на 0,4%).

Кроме этого, за отчетный период на 33,3% - до 97,008 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $23 млн 658,1 тыс. (спад на 24,3%).

Б.Рустамбеков