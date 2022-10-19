Ставки фрахта СПГ-танкеров продолжают бить рекорды, достигли $450 тыс. в сутки

Ставки фрахта танкеров для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) продолжают бить рекорды, и эксперты ожидают их дальнейшего подъема с учетом приближения зимы, пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера на этой неделе поднялась до $450 тыс. в сутки. С начала текущего года она выросла в шесть раз.
Брокеры ожидают, что ставки аренды танкеров для транспортировки СПГ по основным маршрутам, в том числе, из Техаса в Северную Европу, в текущем месяце достигнут $500 тыс., поскольку спрос на них остается очень высоким.
В 2021 году стоимость фрахта СПГ-танкеров варьировалась от $30 тыс. до $300 тыс., отмечает WSJ. В 2022 году она бьет все новые и новые рекорды из-за изменения цепочек поставок энергоресурсов в результате российско-украинского конфликта.
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