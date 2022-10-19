Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

ТЭК 19.10.2022 17:07

Ставки фрахта СПГ-танкеров продолжают бить рекорды, достигли $450 тыс. в сутки

Ставки фрахта танкеров для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) продолжают бить рекорды, и эксперты ожидают их дальнейшего подъема с учетом приближения зимы, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным Baltic Exchange, стоимость фрахта СПГ-танкера на этой неделе поднялась до $450 тыс. в сутки. С начала текущего года она выросла в шесть раз.

Брокеры ожидают, что ставки аренды танкеров для транспортировки СПГ по основным маршрутам, в том числе, из Техаса в Северную Европу, в текущем месяце достигнут $500 тыс., поскольку спрос на них остается очень высоким.

В 2021 году стоимость фрахта СПГ-танкеров варьировалась от $30 тыс. до $300 тыс., отмечает WSJ. В 2022 году она бьет все новые и новые рекорды из-за изменения цепочек поставок энергоресурсов в результате российско-украинского конфликта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az