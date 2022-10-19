Резкое снижение биржевых цен на газ в Европе не означает, что они будут низкими всю зиму

Наблюдающееся в последнее время в Европе резкое падение биржевых цен на природный газ не означает, что цены продолжат снижаться и останутся низкими в течение всей зимы, считают опрошенные агентством BNS аналитики.

Экономист Банка Латвии Даце Берзиня отметила, что цена на природный газ в Европе после резкого роста во второй половине лета в последнее время столь же значительно снизилась. Например, по итогам торговой сессии в понедельник, 17 октября, биржевая цена газа составила 125 евро за МВт.ч.

По ее словам, причин снижения цен на газ несколько. В настоящее время страны Европы успешно заполняют свои газовые хранилища, что обеспечивает определенную стабильность поставок природного газа в зимние месяцы. Также на руку Европе сыграло замедление экономической активности в Китае, включая жесткие COVID-меры и перегрев рынка недвижимости. Это позволило перенаправить поставки сжиженного природного газа, изначально предназначавшегося для китайского рынка, на европейский рынок, увеличив заполнение газохранилищ в Европе и ослабив ценовое давление, резко усилившееся на фоне сокращения поставок российского газа.

Кроме того, погода была благоприятной, а меры жесткой экономии, введенные в Европе, способствовали снижению потребления газа.

"Однако это не означает, что цены продолжат падать и останутся относительно низкими в течение всей зимы. Важную роль сыграют погодные условия. Если зима будет суровой, и мы увидим, что европейские хранилища быстро пустеют, то даже при всех принятых мерах экономии цена на газ, скорее всего, вновь резко возрастет", - сказала Берзиня.

Она отметила, что цены фьючерсных сделок свидетельствуют о том, что участники финансового рынка не ожидают возвращения цен на газ на докризисный уровень в ближайшем будущем. Цена на газ может составить около 150 евро за МВт.ч в 2023 году и около 115 евро за МВт.ч в 2024 году.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш также отметил, что с точки зрения потребителей ситуация на европейском газовом рынке улучшилась. Если с 7 по 13 октября цена на газ составляла около 160 евро за МВт.ч, то 18 октября - уже 125 евро за МВт.ч, тогда как 25 и 26 августа цена превышала 300 евро за МВт.ч. По словам экономиста, этому способствовали заполнение европейских хранилищ, относительно теплая погода и снижение потребления газа в условиях высоких цен.

Тем не менее, цена на газ в Европе по-прежнему примерно в два раза выше цен на нефть, и это, по мнению эксперта, ненормальная ситуация. Фьючерсные сделки свидетельствуют о том, что в 2025 году 1 МВт.ч газа в Европе вновь станет дешевле 1 МВт.ч нефтепродуктов, но это не означает, что цена на газ вернется на прежний уровень в размере около 20 евро за МВт.ч, сказал Страутиньш, отметив, что в ближайшем будущем цена на газ, скорее всего, будет расти.