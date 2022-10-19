Азербайджан в январе-августе увеличил в 40 раз импорт бензина марки AI-92

Азербайджан в январе-августе 2022 года импортировал 198 тыс. 790,13 т автомобильного бензина марки AI-92, что в 39,8 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В стоимостном выражении объем импорта бензина AI-92 составил $223 млн 456,8 тыс. (рост в 93,6 раза).

При этом,73,5% всего импорта автомобильного бензина AI-92 или 150 тыс. 7,94 т на сумму $166 млн 605,18 тыс. осуществлено из России.

Остальной объем поставлен из Туркменистана (42 тыс. 831,33 т на $49 млн 597,21 тыс.), Казахстана (3 тыс. 526,29 т на $3 млн 998,18 тыс.) и Румынии (2 тыс. 424,57 т на $3 млн 256,24 тыс.).

В январе-августе 2021 года импорт бензина в Азербайджан марки AI-92 осуществлялся только из Грузии.

Бензин марки AI-92 производится в Азербайджане на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, который с 4 апреля 2022 года в течение 50 дней находился на плановом ремонте.

Как сообщалось, постановлением кабинета министров Азербайджана с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 были снижены с 15% до нуля.

Н.Аббасова