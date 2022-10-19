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Дальнее зарубежье 19.10.2022 16:31

Израиль не будет поставлять оружие Украине, но поможет с системой оповещения об авиаударах

Израиль не будет передавать вооружения Украине, однако может помочь ей в создании гражданской системы раннего оповещения об авиаударах, заявил послам стран ЕС глава израильского Минобороны Бени Ганц.

"Я хочу подчеркнуть, что Израиль из-за ряда рабочих моментов не будет передавать Украине системы вооружения. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках собственных ограничений, как мы и делали ранее", - приводит слова министра Times of Israel.

По его словам, Израиль ограничивается гуманитарной поддержкой, "поставками средств для спасения жизней" и защитной экипировки.

"В рамках расширенной передачи помощи и защитной экипировки, после беседы с представителями Украины, мы запросили данные, которые позволят нам помочь с созданием и поддержанием работы точной системы предупреждения о воздушных и прочих угрозах, такой, как в Израиле", - пояснил Ганц.

По сообщениям СМИ, ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявлял, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран якобы начал поставки баллистических ракет для России.

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