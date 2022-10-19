Объем 2 водохранилищ в Губадлинском районе составит около 94 млн кубометров

Общий объем водохранилищ «Бергушадчай» и «Забухчай», которые планируется построить в Губадлинском районе (экономический район Восточный Зангезур) составит 93,7 млн кубометров воды.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев был проинформирован в среду во время ознакомления с проектами строительства водохранилищ «Бергушадчай» и «Забухчай» в Губадлинском районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», президенту Алиеву сообщили, что по подсчетам специалистов целесообразный объем водохранилища «Забухчай» составляет 26,7 млн кубометров. Это позволит отбирать 6,18 кубометров воды в секунду и орошать 12.1 тыс. га посевных площадей.
Высота водохранилища составит 40 метров, протяженность плотины - 615 метров.
Объем водохранилища «Бергушадчай» составит 67 млн кубометров. Это позволит отбирать 10 кубометров воды в секунду и орошать 12 тыс. га посевных площадей. Кроме того, в случае подачи воды с водохранилища посредством водопровода под давлением, можно построить три гидроэлектростанции общей мощность 30 МГв.
Б.Рустамбеков
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