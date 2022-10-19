В Азербайджане незначительный суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 65 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 751, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 69 случаях.

За минувшие сутки от COVID-19 летальных исходов не зарегистрировано (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 935 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 407 человек (+ 68 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 409 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 959 тестов на коронавирус против 2 тыс. 780 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 296 тыс. 340 тест на COVID-19.

Б.Рустамбеков