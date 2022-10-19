Кулеба: Греция начала передачу Украине БМП-1

Греция начала передачу Украине БМП-1, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны», - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Киеве в среду.