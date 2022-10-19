Численность населения города Губадлы в ближайшие 20 лет планируется довести до 14 тыс. человек

Генеральный план города Губадлы (Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана - ИФ) предусматривает доведение в ближайшие 20 лет численности населения до 14 тыс. человек, заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду ознакомились с Генпланом города Губадлы и заложили фундамент Музейного комплекса Оккупации и Победы. Гулиев проинформировал главу государства и первую леди о Генплане г.Губадлы.
"Мастер-план подготовлен швейцарской компанией "S.A_Partners" и Бакинским государственным проектным институтом. В соответствии с Генпланом, в ближайшие 20 лет площадь города планируется довести до 505 га, численности населения - до 14 тыс. человек", - сообщает сайт главы государства.
Согласно Генплану, с учетом природных возможностей Губадлы, городские парки, лесопарки, прибрежный бульвар и скверы составят основной облик города. В центральной части города планируется разместить среднеэтажные многоквартирные дома и общественные здания, на окраинах - малоэтажные и частные дома с приусадебными участками. Подход "Sponge city", применяемый при градостроительстве, предполагает снижение негативного воздействия осадков на городскую среду, организацию оптимальных решений по водоснабжению, а также рациональное использование водных ресурсов. В результате, в городе планируется создать благоприятные условия для развития биоразнообразия и превратить Губадлы в привлекательную зеленую зону.
"Обеспечение всеобщей занятости в городе будет осуществляться по нескольким направлениям. В ближайшие 20 лет Губадлы планирует развивать растениеводство и экологическое земледелие, рыболовство и рыбоводство, современные ремесла, легкую промышленность, агротуризм и другие направления", - говорится в информации.
Губадлинский музейный комплекс Оккупации и Победы будет состоять из Музея оккупации, Музея Победы и Мемориального парка с руинами. Площадь комплекса составит около 3 га.
Интерьер Губадлинского Музея оккупации характеризуется спиральной формой здания. Экспозиция музея будет организована с использованием различных аудио и визуальных технологий.
Интерьер Музея Победы будет круглым. Выставочные залы, расположенные на первом этаже, будут посвящены героизму и победам азербайджанского народа, в том числе операции "Железный кулак".
Н.Аббасова
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