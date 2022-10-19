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Финансы 19.10.2022 17:10

MJ Financial Services выпустит облигации на 750 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «MJ Financial Services» планирует размещение облигаций на 750 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ), эмиссия разделена на 750 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

Срок обращения – 18 месяцев, ставка купона – 13,5% в год (купонная выплата – каждые 90 дней).

Привлеченные средства MJ Financial Services планирует направить на расширение микрокредитования.

Андеррайтером размещения облигаций выступит ОАО «Инвестиционная компания Unicapital».

MJ Financial Services лицензию на деятельность в Азербайджане получила в августе 2019 года. НБКО действует в сегментах ритейл и микрокредитование бизнеса. Уставный капитал равен 300,01 тыс. манатов, акционерами организации являются два физических лица. Активы НБКО на конец 2021 года оцениваются в 10,3 млн манатов. С 2019 года НБКО выдала кредитов на общую сумму 21,65 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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