MJ Financial Services выпустит облигации на 750 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «MJ Financial Services» планирует размещение облигаций на 750 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ), эмиссия разделена на 750 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

Срок обращения – 18 месяцев, ставка купона – 13,5% в год (купонная выплата – каждые 90 дней).

Привлеченные средства MJ Financial Services планирует направить на расширение микрокредитования.

Андеррайтером размещения облигаций выступит ОАО «Инвестиционная компания Unicapital».

MJ Financial Services лицензию на деятельность в Азербайджане получила в августе 2019 года. НБКО действует в сегментах ритейл и микрокредитование бизнеса. Уставный капитал равен 300,01 тыс. манатов, акционерами организации являются два физических лица. Активы НБКО на конец 2021 года оцениваются в 10,3 млн манатов. С 2019 года НБКО выдала кредитов на общую сумму 21,65 млн манатов.

Р.Ахмедов