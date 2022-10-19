MJ Financial Services выпустит облигации на 750 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «MJ Financial Services» планирует размещение облигаций на 750 тыс. манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ), эмиссия разделена на 750 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.
Срок обращения – 18 месяцев, ставка купона – 13,5% в год (купонная выплата – каждые 90 дней).
Привлеченные средства MJ Financial Services планирует направить на расширение микрокредитования.
Андеррайтером размещения облигаций выступит ОАО «Инвестиционная компания Unicapital».
MJ Financial Services лицензию на деятельность в Азербайджане получила в августе 2019 года. НБКО действует в сегментах ритейл и микрокредитование бизнеса. Уставный капитал равен 300,01 тыс. манатов, акционерами организации являются два физических лица. Активы НБКО на конец 2021 года оцениваются в 10,3 млн манатов. С 2019 года НБКО выдала кредитов на общую сумму 21,65 млн манатов.
Р.Ахмедов
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