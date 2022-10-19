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СНГ 19.10.2022 17:45

Мирзиеев обсудил с представителем Евросоюза расширение партнерства Узбекистана и ЕС

Вопросы расширения узбекско-европейских отношений, укрепления регионального взаимодействия и содействия мирному урегулированию в Афганистане рассмотрены в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалу, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-европейских многоплановых отношений и укрепления регионального взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание уделено развитию конструктивного политического диалога, продвижению программ и проектов взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также в области экологии, образования и туризма.

Также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке и, в частности, по ситуации в Афганистане.

"Рассмотрены вопросы оказания содействия скорейшему мирному урегулированию и социально-экономическому восстановлению в Афганистане", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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