Патрушев анонсировал масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах проживания мигрантов

В РФ готовят ужесточение ответственности за нарушение правил пребывания в стране, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - заявил Патрушев журналистам в среду.

Он также отметил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений.

Кроме того, по словам Патрушева, значительное внимание будет обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам.

"Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах, главам регионов России", - сказал секретарь СБ РФ.