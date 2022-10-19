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Карабах 19.10.2022 17:17

Алиев заложил фундамент первого жилого дома в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 19 октября посетили Зангиланский район.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, президент и первая леди в Зангилане встретились с педагогическим коллективом и учащимися средней школы села Агалы, запустили турбинную гидроэлектростанцию ​​типа «Архимед», ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту, а также приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого дома и школы в городе Зангилан.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАНГИЛАН


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