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Здравоохранение 19.10.2022 21:03

ЕБРР поможет польской Mabion развернуть первое производство вакцины от COVID-19 в странах операций банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил долгосрочный кредит на сумму $15 млн польской компании Mabion S.A. для финансирования запуска первого в странах операций ЕБРР производства вакцины против COVID-19.

Как говорится в сообщении ЕБРР, Mabion, недавно заключившая контракт с производителем вакцин Novavax Inc., сможет направить средства на расширение производственных мощностей и подготовиться к наращиванию сотрудничества с американской компанией после завершения срока действующего соглашения.

Реализация этого проекта обеспечит Mabion стабильный источник выручки для финансирования внутренней разработки фармпрепаратов, отмечается в сообщении.

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