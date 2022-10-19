ЕБРР поможет польской Mabion развернуть первое производство вакцины от COVID-19 в странах операций банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил долгосрочный кредит на сумму $15 млн польской компании Mabion S.A. для финансирования запуска первого в странах операций ЕБРР производства вакцины против COVID-19.
Как говорится в сообщении ЕБРР, Mabion, недавно заключившая контракт с производителем вакцин Novavax Inc., сможет направить средства на расширение производственных мощностей и подготовиться к наращиванию сотрудничества с американской компанией после завершения срока действующего соглашения.
Реализация этого проекта обеспечит Mabion стабильный источник выручки для финансирования внутренней разработки фармпрепаратов, отмечается в сообщении.
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