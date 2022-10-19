Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

АПК 19.10.2022 17:48

Венгрия открыла ж/д терминал за $71 млн для перевозки украинского зерна в адриатические порты

Венгрия закончила строительство на границе с Украиной крупного железнодорожного терминала, способного ежегодно перегружать до 1 млн контейнеров с широкой колеи на узкую, проект позволит наладить новый сухопутный маршрут для поставок украинского зерна в порты северной Адриатики.

Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду в Фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), перевалочный центр в приграничном с Украиной Феньеслитке обеспечит работой 500 человек, в его строительство инвестировано 30 млрд форинтов (более $71 млн).

"Рекордная скорость строительства многократно окупится, так как феньеслитский железнодорожный узел сыграет огромную роль в смягчении мирового продовольственного кризиса. Благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и эффективный маршрут для украинского зерна из Феньеслитке в порты северной Адриатики", - написал венгерский министр.

По его данным, производительность нового терминала в 1 млн контейнеров в год в два раза превышает все железнодорожные перевалочные мощности на границе между Белоруссией и Польшей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az