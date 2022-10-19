Венгрия открыла ж/д терминал за $71 млн для перевозки украинского зерна в адриатические порты

Венгрия закончила строительство на границе с Украиной крупного железнодорожного терминала, способного ежегодно перегружать до 1 млн контейнеров с широкой колеи на узкую, проект позволит наладить новый сухопутный маршрут для поставок украинского зерна в порты северной Адриатики.
Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду в Фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), перевалочный центр в приграничном с Украиной Феньеслитке обеспечит работой 500 человек, в его строительство инвестировано 30 млрд форинтов (более $71 млн).
"Рекордная скорость строительства многократно окупится, так как феньеслитский железнодорожный узел сыграет огромную роль в смягчении мирового продовольственного кризиса. Благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и эффективный маршрут для украинского зерна из Феньеслитке в порты северной Адриатики", - написал венгерский министр.
По его данным, производительность нового терминала в 1 млн контейнеров в год в два раза превышает все железнодорожные перевалочные мощности на границе между Белоруссией и Польшей.
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