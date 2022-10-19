SOCAR и Romgaz планируют наладить совместное производство СПГ на Черном море

Компания SOCAR и румынская Romgaz договорились о совместной разработке проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Черном море.
SOCAR и Romgaz в рамках визита в Румынию 19 октября азербайджанской делегации в составе министра экономики Микаила Джаббарова, министра энергетики Пярвиза Шахбазова и руководства SOCAR, подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Документ подписали вице-президент SOCAR по маркетингу и инвестициям Эльшад Насиров и заместитель гендиректора Romgaz Аристотель Мариус Джуде, сообщает пресс-служба Минэкономики Азербайджана.
Ведомство напоминает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию в начале октября провел встречу с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества стран региона в энергосфере и определены направления расширения партнерства.
«Подписание меморандума между SOCAR и Romgaz стало продолжением работы в этом направлении. На подписании подчеркивалась важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитие отношений с Румынией в ряде областей экономики, отмечалась деятельность SOCAR в этой стране, а также состоялся обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества в сфере энергетики, включая возобновляемые источники энергии», - говорится в информации.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», румынские СМИ со ссылкой на Romgaz сообщают, что румынская компания в среду объявила о планах по разработке проекта по производству сжиженного природного газа на Черном море совместно с SOCAR.
«Компании подписали меморандум о взаимопонимании в Бухаресте и договорились провести технико-экономическое обоснование такого проекта, который будет включать завод по производству СПГ, завод по регазификации и другие объекты, необходимые для транспортировки газа из Каспийского моря», - сообщают издания.
По информации СМИ, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил в среду, что подписанный меморандум предусматривает совместные с SOCAR инвестиции в завод по производству сжиженного природного газа на Черном море. «По итогам двусторонней встречи, которую я провел с президентом Азербайджана господином Алиевым, мы договорились вместе проанализировать возможность начала совместного проекта по сжиженному газу на Черном море", - сказал Чукэ.
Он уточнил, что реализация проекта начнется с технико-экономического обоснования (ТЭО), финансируемого совместно обеими сторонами.
«Мы ожидаем увидеть в очень короткие сроки завершенное ТЭО. Для его разработки мы привлекли международную компанию, и, таким образом, у нас есть гарантия, что оно будет завершено, потому что нам нужен этот газ и создание мощностей в очень короткие сроки. В итоге мы надеемся иметь два терминала - на восточном и западном берегу Черного моря - чтобы мы могли диверсифицировать и дополнить коридоры поставок газа из Каспийского бассейна в Европу», - заявил Чукэ.
Министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на церемонии подписания документа заявил, что благодаря проекту завода по производству СПГ на Черном море, осуществляемому совместно с Азербайджаном, Румыния станет «важным узлом» с точки зрения поставок электроэнергии и природного газа.
«Сегодня мы закладываем фундамент нового энерготранспортного коридора между Каспийским и Черным морями. (…) Румыния становится важной точкой, важным узлом, энергетическим хабом как для электроэнергии, так и для природного газа, и вместе с нашими коллегами из Азербайджана (…) мы хотим развивать инвестиции в Румынию и способствовать энергетической безопасности этого региона и всего Европе", - сказал Попеску.
Он выразил уверенность, что «в очень короткие сроки» будут представлены следующие этапы проекта.
SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. На сегодняшний день компания создала в стране сеть из около 70 АЗС.
Н.Аббасова
Алиев заложил фундамент первого жилого дома в Зангилане
Численность населения города Губадлы в ближайшие 20 лет планируется довести до 14 тыс. человек
Объем 2 водохранилищ в Губадлинском районе составит около 94 млн кубометров
В Азербайджане незначительный суточный спад числа заражений COVID-19
Ввод в строй жилья в Азербайджане за 9 месяцев сократился на 13%, капвложения - на 12%
Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 27%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Мирзиеев обсудил с представителем Евросоюза расширение партнерства Узбекистана и ЕС
Патрушев анонсировал масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах проживания мигрантов
США провели переговоры с Турцией по поводу соблюдения Анкарой санкций против РФ
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично