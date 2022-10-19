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ТЭК 19.10.2022 17:51

SOCAR и Romgaz планируют наладить совместное производство СПГ на Черном море

Компания SOCAR и румынская Romgaz договорились о совместной разработке проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Черном море.

SOCAR и Romgaz в рамках визита в Румынию 19 октября азербайджанской делегации в составе министра экономики Микаила Джаббарова, министра энергетики Пярвиза Шахбазова и руководства SOCAR, подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Документ подписали вице-президент SOCAR по маркетингу и инвестициям Эльшад Насиров и заместитель гендиректора Romgaz Аристотель Мариус Джуде, сообщает пресс-служба Минэкономики Азербайджана.

Ведомство напоминает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию в начале октября провел встречу с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества стран региона в энергосфере и определены направления расширения партнерства.

«Подписание меморандума между SOCAR и Romgaz стало продолжением работы в этом направлении. На подписании подчеркивалась важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитие отношений с Румынией в ряде областей экономики, отмечалась деятельность SOCAR в этой стране, а также состоялся обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества в сфере энергетики, включая возобновляемые источники энергии», - говорится в информации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», румынские СМИ со ссылкой на Romgaz сообщают, что румынская компания в среду объявила о планах по разработке проекта по производству сжиженного природного газа на Черном море совместно с SOCAR.

«Компании подписали меморандум о взаимопонимании в Бухаресте и договорились провести технико-экономическое обоснование такого проекта, который будет включать завод по производству СПГ, завод по регазификации и другие объекты, необходимые для транспортировки газа из Каспийского моря», - сообщают издания.

По информации СМИ, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил в среду, что подписанный меморандум предусматривает совместные с SOCAR инвестиции в завод по производству сжиженного природного газа на Черном море. «По итогам двусторонней встречи, которую я провел с президентом Азербайджана господином Алиевым, мы договорились вместе проанализировать возможность начала совместного проекта по сжиженному газу на Черном море", - сказал Чукэ.

Он уточнил, что реализация проекта начнется с технико-экономического обоснования (ТЭО), финансируемого совместно обеими сторонами.

«Мы ожидаем увидеть в очень короткие сроки завершенное ТЭО. Для его разработки мы привлекли международную компанию, и, таким образом, у нас есть гарантия, что оно будет завершено, потому что нам нужен этот газ и создание мощностей в очень короткие сроки. В итоге мы надеемся иметь два терминала - на восточном и западном берегу Черного моря - чтобы мы могли диверсифицировать и дополнить коридоры поставок газа из Каспийского бассейна в Европу», - заявил Чукэ.

Министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на церемонии подписания документа заявил, что благодаря проекту завода по производству СПГ на Черном море, осуществляемому совместно с Азербайджаном, Румыния станет «важным узлом» с точки зрения поставок электроэнергии и природного газа.

«Сегодня мы закладываем фундамент нового энерготранспортного коридора между Каспийским и Черным морями. (…) Румыния становится важной точкой, важным узлом, энергетическим хабом как для электроэнергии, так и для природного газа, и вместе с нашими коллегами из Азербайджана (…) мы хотим развивать инвестиции в Румынию и способствовать энергетической безопасности этого региона и всего Европе", - сказал Попеску.

Он выразил уверенность, что «в очень короткие сроки» будут представлены следующие этапы проекта.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. На сегодняшний день компания создала в стране сеть из около 70 АЗС.

Н.Аббасова

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Тэги: РУМЫНИЯ, СПГ, SOCAR

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