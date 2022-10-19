Влиятельный британский депутат-консерватор направил письмо о недоверии Трасс

Депутат от Консервативной партии и заместитель так называемого "комитета 1922" Уильям Рэгг направил главе комитета сэру Грэму Брэди письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, сообщает в среду Sky News.

"Я не могу пойти к своим избирателям, посмотреть им в глаза и сказать, что они должны поддерживать нашу великую партию", - заявил Рэгг, выступая в палате общин. Он отметил, что крайне недоволен подходом нынешней администрации к экономике королевства, а потому направил письмо о недоверии премьеру.

Телеканал отмечает, что депутаты не обязаны сообщать о том, что направили письмо о недоверии, поэтому сложно сказать, сколько именно таких писем Брэди уже получил, однако публично уже шесть членов парламента призвали Трасс уйти в отставку.

Ранее в среду стало известно, что премьер-министр отменила запланированное ранее мероприятие, на котором, как ожидалось, она, в том числе будет отвечать на вопросы журналистов. На Даунинг-стрит не стали объяснять причин отмены, однако источник Sky News сообщает, что Трасс отказалась от этого из-за "государственных дел".

В последние дни британские СМИ сообщают о недовольстве деятельностью Трасс среди однопартийцев и об обсуждениях ее возможной отставки. По информации The Times, высокопоставленные члены комитета Консервативной партии Великобритании ("Комитет 1922 года" - ИФ) провели тайные обсуждения кандидатуры будущего премьер-министра. В свою очередь, Politico писало, что члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки Трасс с поста премьера.