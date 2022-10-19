WSA понизила прогноз мирового спроса на сталь в 2022 году

Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) пересмотрела в сторону понижения прогноз мирового спроса на сталь в 2022 и 2023 гг.
В 2022 году мировой спрос на металл, как ожидается, упадет на 2,3%, до 1,797 млрд тонн после прироста на 2,8% в 2021 году (до 1,839 млрд тонн), говорится в сообщении ассоциации.
В 2023 году спрос может повыситься на 1%, до 1,815 млрд тонн.
Согласно опубликованным WSA апрельским прогнозам, в 2022 году ожидалось повышение спроса на сталь в мире на 0,4%, а в 2023 году- на 2,2%.
Причинами пересмотра прогноза в сторону понижения ассоциация называет инфляцию и рост базовых процентных ставок в мире. Высокий уровень инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики и замедление экономического развития в Китае повлияли на сложный 2022 год, однако в 2023 году ожидается легкое восстановление спроса на фоне повышения потребления со стороны инфраструктурных объектов, отмечается в сообщении.
В то же время совокупный спрос на сталь в РФ, странах СНГ и Украине в этом году, по скорректированным прогнозам WSA, упадет лишь на 9,2%, до 53 млн тонн (58,4 млн тонн в 2021 году). При этом в 2023 году ожидается падение на 6,7%, до 49,5 млн тонн. Весной ассоциация ожидала сокращения совокупного спроса в РФ, странах СНГ и Украине в 2022 году на 23,6%, а в 2023 году - повышения на 1,1%.
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