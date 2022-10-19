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Дальнее зарубежье 19.10.2022 20:09

В ЕС планируют ввести санкции против Ирана за беспилотники

Вопрос о предполагаемом использовании Россией в Украине беспилотников иранского производства войдет в дискуссию европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября, сообщил в среду журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Что касается санкций против Ирана, то мы надеемся, что они будут утверждены до Европейского совета", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности в Брюсселе в среду с повесткой саммита и отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Ирана за беспилотники.

Он назвал "серьезным развитием" эту ситуацию вокруг иранских БПЛА.

На вопрос, почему еще в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель демонстрировал неуверенность, что касается введения санкций за иранские дроны, ссылаясь на недостаток доказательств, а к четвергу в Брюсселе уже ждут соответствующего решения, функционер ЕС ответил: "Есть больше доказательств причастности иранского режима".

Россия и Иран использование иранских беспилотников отрицают.

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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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