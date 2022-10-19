В ЕС планируют ввести санкции против Ирана за беспилотники

Вопрос о предполагаемом использовании Россией в Украине беспилотников иранского производства войдет в дискуссию европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября, сообщил в среду журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.
"Что касается санкций против Ирана, то мы надеемся, что они будут утверждены до Европейского совета", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности в Брюсселе в среду с повесткой саммита и отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Ирана за беспилотники.
Он назвал "серьезным развитием" эту ситуацию вокруг иранских БПЛА.
На вопрос, почему еще в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель демонстрировал неуверенность, что касается введения санкций за иранские дроны, ссылаясь на недостаток доказательств, а к четвергу в Брюсселе уже ждут соответствующего решения, функционер ЕС ответил: "Есть больше доказательств причастности иранского режима".
Россия и Иран использование иранских беспилотников отрицают.
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