США начнут размещать в Европе новые ядерные авиабомбы в конце 2023 года

США завершили разработку новой управляемой ядерной авиабомбы B61-12 и в скором времени начнут их полномасштабное производство, следует из данных Федерации американских ученых.
Всего будет изготовлено 480 таких авиабомб. Они, в частности, должны будут заменить устаревший вариант B61, 100 единиц которых размещены на шести авиабазах в Европе и Турции.
Размещение планируется начать в конце 2023 или в 2024 годах.
Авиабомба B61-12 будет иметь такую же мощность, как и у прежней модели, - 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.
Планируется, что подготовка частей, которые получат новое оружие, начнется уже в начале 2023 года.
По данным Федерации американских ученых, в настоящее время по 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Все хранилища находятся под контролем американских военных.
Авиабомбы могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-15E, F-16 и Tornado.
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