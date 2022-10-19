РФ и Туркменистан планируют в ближайшее время запуск регулярного контейнерного сервиса на МТК «Север-Юг»

Россия и Туркменистан планируют в ближайшее время запуск регулярного контейнерного сервиса, сообщает ОАО "Российские железные дороги" по итогам переговоров о развитии перевозок на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг" главы РЖД Олега Белозёрова в Ашхабаде.

МТК "Север-Юг" проходит по железным дорогам России, Казахстана, Туркменистана и Ирана - и далее по морскому плечу в страны Персидского залива и Южной Азии. В настоящее время по маршруту отправлены первые контейнерные поезда, а также составы с удобрениями из России в Индию через иранский морпорт Бендер-Аббас.

"Прорабатывается организация перевозок кокса, металлургической продукции и ряда других товаров через Туркменистан и Иран в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и некоторые другие страны", - сообщают РЖД.

По предварительным оценкам, к 2025 г. общий объем экспортных перевозок из России по восточному маршруту МТК "Север-Юг" может составить более 5 млн тонн в год.