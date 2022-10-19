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Оборона 19.10.2022 21:11

Азербайджан и Узбекистан подписали план сотрудничества в сфере обороны

Баку и Ташкент подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2023 год. Документ был подписан в среду в ходе визита в Азербайджан министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Состоялось подписание «Плана двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Узбекистана на 2023 год», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что на прошедшей в среду встрече министров обороны Азербайджана Закира Гасанова и Баходира Курбанова были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Баку и Ташкентом в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО, МИНОБОРОНЫ


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