Глава МВД Великобритании ушла в отставку

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявила в среду, что покидает свой пост.

"С глубоким сожалением, я решила уйти в отставку", - говорится в письме, которое Браверман опубликовала в твиттере. Она объясняет, что ранее, используя личную электронную почту, отправила коллеге документ, что стало нарушением правил работы в правительстве. Глава МВД называет именно эту ошибку причиной своего ухода в отставку.

Браверман продержалась на посту 43 дня - всего на пять дней больше, чем ушедший ранее с поста министра финансов Квази Квартенг.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Браверман занимала позицию генпрокурора. После его ухода в отставку она претендовала на пост нового премьер-министра Великобритании, однако довольно быстро выбыла из борьбы. После этого Браверман поддержала кандидатуру Лиз Трасс.

В последние дни британские СМИ сообщают о недовольстве деятельностью Трасс среди однопартийцев и обсуждениях ее возможной отставки. По информации The Times, высокопоставленные члены комитета Консервативной партии Великобритании ("Комитет 1922 года" - ИФ) провели тайные обсуждения будущего премьер-министра. В свою очередь, Politico писало, что члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки Трасс с поста премьера.