США выставили на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR), сообщается в уведомлении ведомства.
В частности, речь идёт о 12 млн барр. малосернистой сырой нефти и 3 млн барр. высокосернистой по цене $89,91 и $83,86 соответственно. Законтрактованное сырьё будет поставлено покупателям в течение декабря.
Продажи будут осуществляться с трех площадок SPR: по 6 млн барр. "легкой" нефти - из нефтехранилищ Big Hill и West Hackberry, еще 3 млн баррелей высокосернистой нефти - из Bryan Mound. Заявки будут приниматься до 25 октября.
Данные объемы станут последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.
По данным агентства Bloomberg, крупнейшими покупателями нефти из SPR до настоящего момента были американские операторы НПЗ Valero Energy Co. и Marathon Oil Corp.
Азербайджан и Узбекистан подписали план сотрудничества в сфере обороны
Алиев и Эрдоган обсудят на переговорах весь спектр двусторонних отношений Баку и Анкары
ЕБРР поможет польской Mabion развернуть первое производство вакцины от COVID-19 в странах операций банка
Доходы Грузии за 9 месяцев от въездного туризма составили $2,5 млрд
В Азербайджане незначительный суточный спад числа заражений COVID-19
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Евросовет рассчитывает сблизить мнения государств ЕС по ценам на газ в ходе дискуссии на саммите 20-21 октября
Президент ФРГ отменил визит в Украину
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично