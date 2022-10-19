США выставили на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR), сообщается в уведомлении ведомства.

В частности, речь идёт о 12 млн барр. малосернистой сырой нефти и 3 млн барр. высокосернистой по цене $89,91 и $83,86 соответственно. Законтрактованное сырьё будет поставлено покупателям в течение декабря.

Продажи будут осуществляться с трех площадок SPR: по 6 млн барр. "легкой" нефти - из нефтехранилищ Big Hill и West Hackberry, еще 3 млн баррелей высокосернистой нефти - из Bryan Mound. Заявки будут приниматься до 25 октября.

Данные объемы станут последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.

По данным агентства Bloomberg, крупнейшими покупателями нефти из SPR до настоящего момента были американские операторы НПЗ Valero Energy Co. и Marathon Oil Corp.