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Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

ТЭК 19.10.2022 21:50

США выставили на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR), сообщается в уведомлении ведомства.

В частности, речь идёт о 12 млн барр. малосернистой сырой нефти и 3 млн барр. высокосернистой по цене $89,91 и $83,86 соответственно. Законтрактованное сырьё будет поставлено покупателям в течение декабря.

Продажи будут осуществляться с трех площадок SPR: по 6 млн барр. "легкой" нефти - из нефтехранилищ Big Hill и West Hackberry, еще 3 млн баррелей высокосернистой нефти - из Bryan Mound. Заявки будут приниматься до 25 октября.

Данные объемы станут последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.

По данным агентства Bloomberg, крупнейшими покупателями нефти из SPR до настоящего момента были американские операторы НПЗ Valero Energy Co. и Marathon Oil Corp.

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Тэги: США, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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