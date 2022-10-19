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Дальнее зарубежье 19.10.2022 22:00

Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шаппс

Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобритании, сообщает правительство королевства.

"Член парламента Грант Шаппс назначен главой министерства внутренних дел", - сообщается в твиттере офиса премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шаппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шаппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака - основного соперника Трасс.

Ранее в среду о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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