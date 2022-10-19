Байден объявил о высвобождении 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов США

Президент США Джо Байден в среду объявил о решении высвободить на рынок в декабре еще 15 млн баррелей нефти из стратегического запаса США и предупредил, что в дальнейшем может продолжить принимать подобные меры для снижения цен на энергоносители.

"Министерство энергетики высвободит еще 15 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса, увеличив таким образом ранее заявленный объем в декабре", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден добавил, что "в ближайшие месяцы такой шаг можно будет повторить, если в этом будет необходимость".

Решение Белого дома последовало за объявлением ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Associated Press (AP) cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. AP отмечало, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых Демократическая партия попытается сохранить большинство.