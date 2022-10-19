Президент ФРГ отменил визит в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину, сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, визит, который согласовывался несколько недель, был отменен по "соображениям безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, желающих продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Кроме того, изданию стало известно, что министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру отменить поездку в Украину. Ожидается, что новая дата визита будет назначена на ближайшее время.