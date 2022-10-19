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Дальнее зарубежье 19.10.2022 22:27

Президент ФРГ отменил визит в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину, сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, визит, который согласовывался несколько недель, был отменен по "соображениям безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, желающих продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Кроме того, изданию стало известно, что министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру отменить поездку в Украину. Ожидается, что новая дата визита будет назначена на ближайшее время.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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