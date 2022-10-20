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Макроэкономика 20.10.2022 16:02

Темпы роста цен производителей в Германии в сентябре остались на рекордном уровне в 45,8%

Темпы роста цен производителей в Германии в сентябре остались на августовском уровне, который был максимальным с начала ведения расчетов в 1949 году.

Индекс PPI подскочил на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).

Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста цен производителей до 44,7%, по данным Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в ФРГ в прошлом месяце подскочила в 2,3 раза (на 132,2%) по сравнению с сентябрем 2021 года, в том числе природного газа - в 2,9 раза (на 192,4%), электроэнергии - в 2,6 раза (на 158,3%).

Повышение индекса PPI без учета стоимости энергоносителей составило 14%.

Цены производителей на промежуточные товары увеличились на 16,8%, рост стоимости потребительских товаров длительного пользования составил 10,9%, средств производства - 7,8%.

Повышение индекса PPI в помесячном выражении в сентябре замедлилось до 2,3% с 7,9% в августе.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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