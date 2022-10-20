Глава британского Минобороны заявил, что сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в четверг заявил, что довел до сведения министра обороны РФ Сергея Шойгу информацию об инциденте 29 сентября, когда, по словам Уоллеса, в небе над Черным морем российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета-разведчика.
"29 сентября не имеющий вооружения самолет ВВС Британии Boeing RC-135 в ходе обычного патрулирования над Черным морем был встречен двумя российскими истребителями Су-27. (...) один из истребителей выпустил ракету вблизи Boeing RC-135", - заявил министр в палате общин британского парламента.
Он подчеркнул, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, а британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу.
"После этого потенциально опасного взаимодействия самолетов я выразил обеспокоенность непосредственно моему коллеге российскому министру обороны Сергею Шойгу", - продолжил Уоллес.
Он отметил, что впоследствии патрулирование Британией акватории Черного моря возобновилось, но к нему теперь привлекли боевые самолеты.
По словам Уоллеса, российская сторона назвала причиной инцидента техническую неисправность.
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