Финансовые регуляторы Азербайджана и Китая налаживают сотрудничество

Центральный банк Азербайджана и Комиссия по банковскому и страховому регулированию Китая (CBIRC) подписали Меморандум намерений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЦБА.

Цель подписания меморандума - создание правовой основы для сотрудничества между двумя учреждениями, укрепление отношений и расширение обмена информацией и опытом в финансовой сфере.

Кроме этого, предусматривается обмен опытом и информацией, организация тренингов и семинаров, оказание консультационных услуг между ЦБА и Комиссией в банковско-страховой сфере.

Как отметили в Центробанке, документ послужит обеспечению взаимного сотрудничества между надзорными органами, оказанию технической поддержки, обмену опытом по глобальным подходам к регулированию, а также расширению сотрудничества на международном уровне.

Также сотрудничество будет способствовать развитию банковской и страховой систем обеих стран. Стороны будут обмениваться информацией и мнениями по экономическим и финансовым процессам, происходящим в обеих странах, а также по вопросам контроля.

Х.Насирзаде