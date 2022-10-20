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Финансы 20.10.2022 16:02

Финансовые регуляторы Азербайджана и Китая налаживают сотрудничество

Центральный банк Азербайджана и Комиссия по банковскому и страховому регулированию Китая (CBIRC) подписали Меморандум намерений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЦБА.

Цель подписания меморандума - создание правовой основы для сотрудничества между двумя учреждениями, укрепление отношений и расширение обмена информацией и опытом в финансовой сфере.

Кроме этого, предусматривается обмен опытом и информацией, организация тренингов и семинаров, оказание консультационных услуг между ЦБА и Комиссией в банковско-страховой сфере.

Как отметили в Центробанке, документ послужит обеспечению взаимного сотрудничества между надзорными органами, оказанию технической поддержки, обмену опытом по глобальным подходам к регулированию, а также расширению сотрудничества на международном уровне.

Также сотрудничество будет способствовать развитию банковской и страховой систем обеих стран. Стороны будут обмениваться информацией и мнениями по экономическим и финансовым процессам, происходящим в обеих странах, а также по вопросам контроля.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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