Украина расширила санкции против РФ, включила в списки Романа Абрамовича

Бизнесмен Роман Абрамович и еще более 2,5 тыс. физических, а также свыше 1,3 тыс. юридических лиц пополнили санкционные списки Украины.

Указы украинского президента Владимира Зеленского "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции")" опубликованы на президентском сайте.

Этими решениями вводятся санкции в отношении 2,507 тыс. физических и 1,374 тыс. юридических лиц, большинство из которых - граждане России и российские юридические лица.

В частности, указом N726\2022 вводятся санкции против политиков, общественных деятелей, военнослужащих. Этим же указом вводятся санкции против российских юрлиц. Указом N727\2022 вводятся санкции против бизнесменов, в том числе против Романа Абрамовича.

В перечне юрлиц, в частности, российский Альфа-банк и связанные с ним компании, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "АЛРОСА", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком страховые и финансовые компании, "РТС-холдинг", "СОГАЗ".

Помимо этого, в список внесены Казанский вертолетный завод, "Адмиралтейские верфи", "КАМАЗ" и ряд других компаний.

Среди подсанкционных лиц также Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, белорусские "ОКБ ТСП" и "Оборонные инициативы", "Белспецвгештехника", хорватские T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i Usluge и Katina D.O.O.

Санкции включают 17 ограничительных мер: от блокирования активов и полного прекращения торговых операций и транзита ресурсов до остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановки лицензий.

В числе ограничений также запрет участия в приватизации, публичных и оборонных закупках, совершения сделок с ценными бумагами, запрет на увеличение размера уставного капитала связанных компаний (с долей от 10%), введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, прекращение действия торговых соглашений и совместных проектов.

Согласно указам, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.