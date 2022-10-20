Украина расширила санкции против РФ, включила в списки Романа Абрамовича

Бизнесмен Роман Абрамович и еще более 2,5 тыс. физических, а также свыше 1,3 тыс. юридических лиц пополнили санкционные списки Украины.
Указы украинского президента Владимира Зеленского "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции")" опубликованы на президентском сайте.
Этими решениями вводятся санкции в отношении 2,507 тыс. физических и 1,374 тыс. юридических лиц, большинство из которых - граждане России и российские юридические лица.
В частности, указом N726\2022 вводятся санкции против политиков, общественных деятелей, военнослужащих. Этим же указом вводятся санкции против российских юрлиц. Указом N727\2022 вводятся санкции против бизнесменов, в том числе против Романа Абрамовича.
В перечне юрлиц, в частности, российский Альфа-банк и связанные с ним компании, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", "РусГидро", "АЛРОСА", "Росгосстрах", связанные с ВТБ и Сбербанком страховые и финансовые компании, "РТС-холдинг", "СОГАЗ".
Помимо этого, в список внесены Казанский вертолетный завод, "Адмиралтейские верфи", "КАМАЗ" и ряд других компаний.
Среди подсанкционных лиц также Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, белорусские "ОКБ ТСП" и "Оборонные инициативы", "Белспецвгештехника", хорватские T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i Usluge и Katina D.O.O.
Санкции включают 17 ограничительных мер: от блокирования активов и полного прекращения торговых операций и транзита ресурсов до остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или остановки лицензий.
В числе ограничений также запрет участия в приватизации, публичных и оборонных закупках, совершения сделок с ценными бумагами, запрет на увеличение размера уставного капитала связанных компаний (с долей от 10%), введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, прекращение действия торговых соглашений и совместных проектов.
Согласно указам, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Инвестиции в экосистему комплекса «Агропарк Dost» в Зангилане составят $100 млн
Баку реализовывает первый этап восстановления Карабаха и В.Зангезура - Алиев
Эрдоган развеял опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора
Норвегия в сентябре снизила добычу углеводородов на 9,8%
Франция, Испания и Португалия договорились о морском «коридоре зеленой энергетики»
Литва и Польша испытали работу газопровода GIPL на проектной мощности
Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 снизились в мире за неделю - ВОЗ
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично