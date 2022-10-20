Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет – Генштаб ВСУ

Угроза возобновления Вооруженными силами РФ наступления на Украину на северном фронте растет, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. «Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», - сказал Громов на брифинге в Military Media Center в четверг.

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