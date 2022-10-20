Миссия ОБСЕ, направляемая в Армению, не имеет мандата от организации и должна оцениваться как частный визит – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана заявили, что «миссия ОБСЕ по оценке потребностей», которая посетит Армению 21-27 октября с целью оценки ситуации в приграничных районах, не обладает мандатом ОБСЕ и не может быть связана с этой международной организацией.

«Что касается направления секретариатом ОБСЕ в Армению группы под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей», то следует отметить, что вопрос ее направления никогда не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, принимающим коллективные решения, и как следствие, никакое решение не принималось. Таким образом, любая группа под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении» не обладает мандатом ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее итогов или отчетов не будет принят в качестве документа ОБСЕ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что «эта односторонняя инициатива Армении является ничем иным как частным визитом группы из представителей нескольких государств, и любой итог такого визита будет оцениваться именно таким образом».

В целом, в МИДе считают, что направление такой группы в Армению вызывает серьезные вопросы. «Этот шаг вызывает серьезные вопросы, учитывая, что на протяжении последних почти 30 лет усилия по прекращению военной агрессии против Азербайджана и ликвидации ее тяжелых последствий, и даже усилия в рамках миссий ОБСЕ, не связанных с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, всегда пресекались со стороны ОБСЕ, со ссылкой на принцип консенсуса», - отметили в МИД.

Ведомство указывает, что в рамках ОБСЕ на основе консенсуса потребовались годы, чтобы согласовать две миссии ОБСЕ на оккупированные в то время территории Азербайджана в 2005 и 2010 годах соответственно из-за откровенно деструктивной позиции Армении. «Просьба Азербайджана о направлении еще одной такой миссии с учетом бесчисленных противоправных действий на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе фактов незаконных поселений на этих территориях, до 2020 года не была выполнена из-за противодействия Армении», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе заявили, что «такое непродуманное одностороннее действие председательства и секретариата ОБСЕ противоречит основным принципам любого ответственного и заслуживающего доверия посредничества и доверия, которые требуют, в частности, согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права».

Ранее сообщалось, что ОБСЕ 21-27 октября направит в Армению команду по оценке потребностей по приглашению правительства этой страны. «Цель визита команды – оценить ситуацию в некоторых приграничных районах с Азербайджаном в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности», - заявили в ОБСЕ.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы.

Р.Керимов