В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 54 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 805, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 65 случаях.

Вторые сутки подряд от COVID-19 летальных исходов не зарегистрировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 935 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 486 человек (+ 79 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 384 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 984 тестов на коронавирус против 2 тыс. 959 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 299 тыс. 324 тест на COVID-19.

Б.Рустамбеков