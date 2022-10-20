В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 54 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 805, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 65 случаях.
Вторые сутки подряд от COVID-19 летальных исходов не зарегистрировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 935 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 812 тыс. 486 человек (+ 79 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 384 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 984 тестов на коронавирус против 2 тыс. 959 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 299 тыс. 324 тест на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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