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Регион 20.10.2022 16:47

Санкции в отношении трех граждан Ирана и предприятия-производителя беспилотников вступили в силу

ЕС в четверг ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку беспилотников, которые, предположительно, нанесли удары по Украине, говорится в публикации "Официального журнала" ЕС.

Под санкции попали начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани.

Кроме того, санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

Санкции вступают в силу с момента публикации в "Официальном журнале".

Накануне высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам в Брюсселе, что ЕС располагает достаточными доказательствами для введения этих санкций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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