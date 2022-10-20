Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с поста премьера.

"Я покидаю пост лидера Консервативной партии", - сказала она, выступая на Даунинг-стрит.

По словам Трасс, выборы нового лидера консерваторов пройдут в конце следующей недели.

Она отметила, что вступила в должность во времена экономической и международной нестабильности. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

Трасс стала последним британским премьером, которого утвердила британская королева Елизавета II.

Между тем, руководители Лейбористской партии и Партии либеральных демократов - третьей по популярности в Британии - призвали к немедленным всеобщим выборам.

"Консервативная партия продемонстрировала, что у нее более нет мандата на руководство. После 12 лет неудач тори народ Британии заслуживает чего-то лучшего, нежели этот повторяющийся круговорот хаоса", - приводит издание The Guardian слова лидера лейбористов Кира Стармера.

"У нас должен быть шанс на новый старт. Нам нужны всеобщие выборы - сейчас же", - подчеркнул он.