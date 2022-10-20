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Дальнее зарубежье 20.10.2022 17:05

Штайнмайер заверил Зеленского в поставках современной техники для украинской ПВО

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского в неизменной солидарности и поддержке Германии, в том числе в продолжении поставок современной техники для укрепления украинской противовоздушной обороны, сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин.

«Сегодня провели телефонный разговор федеральный президент Штайнмайер и президент Украины Зеленский. Федеральный президент заверил президента Украины в неизменной солидарности и поддержке Германии», - написала она в своем Twitter.

Пресс-секретарь отметила, что это касается и военной поддержки, в частности, поддержки украинской ПВО Германия и будет и впредь поставлять самую современную технику.

«Федеральный президент заверил, что Германия поддержит восстановление разрушенной инфраструктуры электричества, отопления и воды. Он охарактеризовал атаки России на жизненно важную инфраструктуру как подлые. Президент Зеленский поблагодарил за поддержку Германии. Оба президента с нетерпением ждут личной встречи в Киеве», - сообщила Гаммелин.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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