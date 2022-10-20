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АПК 20.10.2022 17:11

С полей агропарков под управлением IZIA с начала 2022г собрали почти 89 тыс. т продовольственной пшеницы - Джаббаров

С начала 2022 года с полей агропарков под управлением Агентства развития экономических зон (IZIA) Азербайджана собрано 88,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы, что на 61% больше, чем за весь 2021 год, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Положительная динамика наблюдается в производстве продовольственной пшеницы в агропарках под управлением Агентства развития экономических зон Азербайджана. В 2020 году с полей агропарков собрали 35,2 тыс. тонн, в 2021 году - 55 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в 2020 году, а в 2022 году - на 61% больше, чем в 2021 году, то есть 88,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы», - написал в среду Джаббаров в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: АПК, ПШЕНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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