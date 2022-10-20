Алиев и Эрдоган заложили фундамент комплекса «Лес дружбы», выпустили 15 джейранов

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заложили фундамент «Азербайджано-турецкого международного центра лесного хозяйства», «Умного питомника» и комплекса «Лес дружбы» в Джабраильском районе, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Алиев и Эрдоган также выпустили на территорию 15 джейранов, посадили деревья. Б.Рустамбеков

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