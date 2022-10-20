Израиль поставил Эмиратам первую систему ПВО Barak

Первая израильская зенитная ракетная система Barak поставлена и развернута в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщило американское военное издание Breaking Defense, ссылаясь на источники.
Отмечается, что это первый шаг в рамках будущего крупного договора для поставок ОАЭ таких систем.
"Это будет очень большой контракт, так как Эмиратам нужно большое количество (систем), чтобы защитить некоторые из их важнейших районов, которые регулярно подвергаются ракетным ударам йеменских хуситов и иранских прокси в регионе", - сказал изданию один из источников.
Зенитный ракетный комплекс Barak предназначен для защиты от любого типа воздушных угроз, в том числе самолетов, вертолетов, противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также крылатых ракет и боевых самолетов на дальностях до 90 км.
С момента нормализации отношений в 2020 году между Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Марокко израильские оборонные компании рассматривают возможности сотрудничества с этими потенциальными клиентами. Уже заключены соглашения на сумму более $3 млрд.
Тем временем Израиль заявляет, что не поставлял и не будет поставлять оружие Украине, в том числе системы ПВО, несмотря на ее запросы.
Израиль не будет передавать вооружения Украине, однако может помочь ей в создании гражданской системы раннего оповещения об авиаударах, заявил 19 октября послам стран ЕС глава израильского Минобороны Бени Ганц.
"Я хочу подчеркнуть, что Израиль из-за ряда рабочих моментов не будет передавать Украине системы вооружения. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках собственных ограничений, как мы и делали ранее", - сказал он.
По его словам, Израиль ограничивается гуманитарной поддержкой, "поставками средств для спасения жизней" и защитной экипировкой.
По сообщениям СМИ, ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявлял, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран якобы начал поставки баллистических ракет для России.
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