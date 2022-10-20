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Оборона 20.10.2022 19:40

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

"20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Юхары Шорджа Басаркечарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз) периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.


В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".


Х. Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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