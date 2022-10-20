Анкара будет поддерживать Баку во всех проектах в Карабахе и В. Зангезуре - Эрдоган

Анкара будет поддерживать Баку во всех проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция в рамках плана развития Карабаха готова поддержать Азербайджан во всех проектах, в частности, в сельском хозяйстве, «зеленой энергетике» и «умных городах»", - сказал Эрдоган в четверг в Джабраиле на совместном заявлении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.





Эрдоган отметил, что в знак солидарности с Азербайджаном Турция уже предприняла шаги для реализации совместных проектов. При этом он сказал, что развивая текущие проекты, Анкара готова вместе с Баку реализовывать более важные и масштабные проекты.





Х.Насирзаде