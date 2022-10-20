Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

Внешняя политика 20.10.2022 20:51

Эрдоган развеял опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развеял страхи и опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора.

"Страхи и тревоги в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, на мой взгляд, считаю неуместными. После всех этих шагов, предпринятых в Карабахе, нет необходимости в страхе", - сказал Эрдоган в четверг в Джабраиле на совместном заявлении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.


Турецкий лидер отметил, что Азербайджан своими действиями способствует миру, безопасности и стабильности в регионе и предоставит торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных на маршруте Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море.

Эрдоган также коснулся вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном и Анкарой и Ереваном.


“Делая искренние шаги в переговорах с Арменией и выдвигая позитивные предложения, Азербайджан показал, что его главной целью являются прочный мир, процветание и стабильность. Как я всегда говорю, не будет проигравшего в вопросе мира. Наша единственная цель – построить благополучное будущее для нашего региона. Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией развиваются таким образом, что они поддерживают друг друга. Это открывающееся окно возможностей должны быть правильно оценены”, - подчеркнул Эрдоган.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ЗАНГЕЗУР


Похожие новости


Анкара будет поддерживать Баку во всех проектах в Карабахе и В. Зангезуре - Эрдоган Баку должен потребовать от Еревана компенсацию за разрушения в Карабахе - Эрдоган Союз Азербайджана и Турции является важным фактором стабильности в регионе - Алиев Самолет Эрдогана приземлился в аэропорту Зангилана Эрдоган через 3 дня посетит Азербайджан – посол Турции в Баку Эрдоган заявил, что у Турции зимой не будет сложностей с энергоресурсами

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az