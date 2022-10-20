Эрдоган развеял опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развеял страхи и опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора.

"Страхи и тревоги в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, на мой взгляд, считаю неуместными. После всех этих шагов, предпринятых в Карабахе, нет необходимости в страхе", - сказал Эрдоган в четверг в Джабраиле на совместном заявлении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.





Турецкий лидер отметил, что Азербайджан своими действиями способствует миру, безопасности и стабильности в регионе и предоставит торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных на маршруте Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море.

Эрдоган также коснулся вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном и Анкарой и Ереваном.





“Делая искренние шаги в переговорах с Арменией и выдвигая позитивные предложения, Азербайджан показал, что его главной целью являются прочный мир, процветание и стабильность. Как я всегда говорю, не будет проигравшего в вопросе мира. Наша единственная цель – построить благополучное будущее для нашего региона. Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией развиваются таким образом, что они поддерживают друг друга. Это открывающееся окно возможностей должны быть правильно оценены”, - подчеркнул Эрдоган.





Х.Насирзаде