Эрдоган развеял опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развеял страхи и опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора.
"Страхи и тревоги в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, на мой взгляд, считаю неуместными. После всех этих шагов, предпринятых в Карабахе, нет необходимости в страхе", - сказал Эрдоган в четверг в Джабраиле на совместном заявлении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Турецкий лидер отметил, что Азербайджан своими действиями способствует миру, безопасности и стабильности в регионе и предоставит торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных на маршруте Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море.
Эрдоган также коснулся вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном и Анкарой и Ереваном.
“Делая искренние шаги в переговорах с Арменией и выдвигая позитивные предложения, Азербайджан показал, что его главной целью являются прочный мир, процветание и стабильность. Как я всегда говорю, не будет проигравшего в вопросе мира. Наша единственная цель – построить благополучное будущее для нашего региона. Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией развиваются таким образом, что они поддерживают друг друга. Это открывающееся окно возможностей должны быть правильно оценены”, - подчеркнул Эрдоган.
Х.Насирзаде
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