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Внутренняя политика 20.10.2022 21:19

Баку реализовывает первый этап восстановления Карабаха и В.Зангезура - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что масштабные восстановительные инфраструктурные работы, проводимые в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, осуществляются в рамках первого этапа, Баку готов продолжить эту работу.

"Это только та работа, которая проделана и будет проделана на первом этапе. Будет проделана большая работа по полному восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, и мы это сделаем", - сказал Алиев в четверг в Джабраиле на совместном заявлении с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.


Азербайджанский лидер отметил, что в рамках первого этапа инфраструктурных работ часть железных дорог уже готова. Планируется строительство 33 тоннелей, по некоторыми из них ведутся активные работы.


“Общая протяженность тоннелей составляет более 50 км, будет построено 84 моста, часть из них уже построена. Общая длина мостов составит 12 км”, - подчеркнул Алиев.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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