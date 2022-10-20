Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

Лондон вслед за Брюсселем в четверг ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного предприятия-производителя дронов за предполагаемое применение БПЛА иранского производства Россией на Украине, говорится в заявлении британского Минфина.

Под санкции попали начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани.

Кроме того, санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

Ранее аналогичные санкции были опубликованы в официальном журнале ЕС.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.