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Дальнее зарубежье 20.10.2022 21:49

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

Лондон вслед за Брюсселем в четверг ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного предприятия-производителя дронов за предполагаемое применение БПЛА иранского производства Россией на Украине, говорится в заявлении британского Минфина.

Под санкции попали начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани.

Кроме того, санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

Ранее аналогичные санкции были опубликованы в официальном журнале ЕС.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, ДРОНЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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