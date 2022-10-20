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Дальнее зарубежье 20.10.2022 22:15

Глава Европарламента указала европейским лидерам на саммите ЕС на бюджетные проблемы союза

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила о долгах Евросоюза, необходимости пересмотра бюджета ЕС и импульса экономического роста.

"В условиях пандемии мы создали долги, которые нужно будет погасить, используя собственные ресурсы, а их, как мы знаем, недостаточно. Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требуют, чтобы наша экономика росла. Рост - единственный выход", - сказала Метсола в четверг в своем традиционном выступлении перед лидерами стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Это возвращает меня к энергии, - продолжила глава ЕП, - нам нужно снизить цены, чтобы содействовать возврату к уверенному экономическому росту повсюду. Именно так мы можем смягчить социальные и экономические последствия кризисов, с которыми сталкиваемся, и сосредоточиться на наиболее уязвимых гражданах".

По ее словам, европейская "экономика нуждается в этом импульсе". "Это не только вопрос процветания, но и вопрос безопасности. Это также означает пересмотр бюджета ЕС. Новый многолетний финансовый план (бюджет Евросоюза на 2021-2027 гг. - ИФ) уже столкнулся с множеством проблем. Ему не хватает ресурсов и гибкости для кризисного реагирования или для финансирования новых приоритетов. Нам нужен пересмотр, чтобы адаптироваться к требованиям времени", - считает Метсола.

Она отметила, что внебюджетные решения не дадут людям ответов, которых они ожидают от своих выборных представителей. И хотя ей известны и понятны политические реалии, многолетний финансовый план "должен выдерживать испытания временем и обладать интегрированной гибкостью".

"Потолки должны быть подняты там, где это необходимо для реагирования на возникающие потребности и новые приоритеты. Мы пытаемся найти деньги для оказания гуманитарной помощи Украине, для решения глобального продовольственного кризиса, справиться со стихийными бедствиями и финансировать нашу амбициозную политику в области энергетики, обороны и стратегической автономии. И это, не считая сотен миллиардов, необходимых для восстановления Украины", - сказала председатель ЕП.

"И вместо того, чтобы тратить ограниченные деньги, которые есть в бюджете ЕС, на эти приоритеты, мы должны использовать его для погашения долга NextGenerationEU (антикризисного плана восстановления экономики ЕС после ущерба от пандемии коронавируса - ИФ), потому что мы не договорились о новых собственных ресурсах, а растущие процентные ставки обязывают нас платить гораздо больше денег, чем планировалось. Это дополнительные 450 млн евро в 2023 году", - констатировала Метсола.

Она указала на то, что, если процентные ставки останутся высокими, погашение долга NextGenerationEU уничтожит бюджетные возможности полностью использовать потенциал реагирования на кризисы и начнет ущемлять программы ЕС.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, взаимосвязаны", - убеждена глава Европарламента.

"Пришло время гигантскими скачками заменить маленькие шаги", - призвала она европейских лидеров. По ее мнению, "это единственный путь вперед, будь то борьба с растущими ценами на электроэнергию, сокращение поставок газа или рост инфляции, которая еще не достигла своего пика".

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, БЮДЖЕТ, ПРОБЛЕМЫ


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