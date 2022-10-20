Глава Европарламента указала европейским лидерам на саммите ЕС на бюджетные проблемы союза

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила о долгах Евросоюза, необходимости пересмотра бюджета ЕС и импульса экономического роста.
"В условиях пандемии мы создали долги, которые нужно будет погасить, используя собственные ресурсы, а их, как мы знаем, недостаточно. Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требуют, чтобы наша экономика росла. Рост - единственный выход", - сказала Метсола в четверг в своем традиционном выступлении перед лидерами стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе.
"Это возвращает меня к энергии, - продолжила глава ЕП, - нам нужно снизить цены, чтобы содействовать возврату к уверенному экономическому росту повсюду. Именно так мы можем смягчить социальные и экономические последствия кризисов, с которыми сталкиваемся, и сосредоточиться на наиболее уязвимых гражданах".
По ее словам, европейская "экономика нуждается в этом импульсе". "Это не только вопрос процветания, но и вопрос безопасности. Это также означает пересмотр бюджета ЕС. Новый многолетний финансовый план (бюджет Евросоюза на 2021-2027 гг. - ИФ) уже столкнулся с множеством проблем. Ему не хватает ресурсов и гибкости для кризисного реагирования или для финансирования новых приоритетов. Нам нужен пересмотр, чтобы адаптироваться к требованиям времени", - считает Метсола.
Она отметила, что внебюджетные решения не дадут людям ответов, которых они ожидают от своих выборных представителей. И хотя ей известны и понятны политические реалии, многолетний финансовый план "должен выдерживать испытания временем и обладать интегрированной гибкостью".
"Потолки должны быть подняты там, где это необходимо для реагирования на возникающие потребности и новые приоритеты. Мы пытаемся найти деньги для оказания гуманитарной помощи Украине, для решения глобального продовольственного кризиса, справиться со стихийными бедствиями и финансировать нашу амбициозную политику в области энергетики, обороны и стратегической автономии. И это, не считая сотен миллиардов, необходимых для восстановления Украины", - сказала председатель ЕП.
"И вместо того, чтобы тратить ограниченные деньги, которые есть в бюджете ЕС, на эти приоритеты, мы должны использовать его для погашения долга NextGenerationEU (антикризисного плана восстановления экономики ЕС после ущерба от пандемии коронавируса - ИФ), потому что мы не договорились о новых собственных ресурсах, а растущие процентные ставки обязывают нас платить гораздо больше денег, чем планировалось. Это дополнительные 450 млн евро в 2023 году", - констатировала Метсола.
Она указала на то, что, если процентные ставки останутся высокими, погашение долга NextGenerationEU уничтожит бюджетные возможности полностью использовать потенциал реагирования на кризисы и начнет ущемлять программы ЕС.
"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, взаимосвязаны", - убеждена глава Европарламента.
"Пришло время гигантскими скачками заменить маленькие шаги", - призвала она европейских лидеров. По ее мнению, "это единственный путь вперед, будь то борьба с растущими ценами на электроэнергию, сокращение поставок газа или рост инфляции, которая еще не достигла своего пика".
Инвестиции в экосистему комплекса «Агропарк Dost» в Зангилане составят $100 млн
Баку реализовывает первый этап восстановления Карабаха и В.Зангезура - Алиев
Эрдоган развеял опасения ряда кругов касательно Зангезурского коридора
Норвегия в сентябре снизила добычу углеводородов на 9,8%
Франция, Испания и Португалия договорились о морском «коридоре зеленой энергетики»
Литва и Польша испытали работу газопровода GIPL на проектной мощности
Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 снизились в мире за неделю - ВОЗ
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично