В выборах премьер-министра Великобритании могут участвовать всего три человека

Для участия в выборах на пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании кандидаты должны будут набрать как минимум 100 номинаций от других депутатов, что значит, что в выборах могут принять участие всего три человека, заявил глава так называемого "комитета 1922" сэр Грэм Брэди.

Sky News приводит слова Брэди, по словам которого подать заявку на участие можно будет до 14:00 в понедельник, и кандидат сможет участвовать только в том случае, если у него будет как минимум 100 номинаций от депутатов-консерваторов. Так как в парламенте тори занимают 357 мест, максимальное возможное количество кандидатов - три. При этом если только один кандидат наберет 100 номинаций, то он автоматически станет новым премьер-министром.

После этого в понедельник пройдет голосование среди депутатов-тори. Председатель Консервативной партии Джейк Берри заявил, что, если после голосования депутатов в гонке останутся два кандидата, пройдет онлайн-голосование среди всех членов партии. Таким образом, все стадии выборов при любом развитии событий должны будут завершиться к 28 октября.

Если ситуация дойдет до голосования среди членов партии, то будет проведена как минимум одна трансляция мероприятия, на котором они смогут услышать позиции кандидатов.

Британские СМИ отмечают, что с наибольшей вероятностью порог в 100 номинаций смогут преодолеть бывший глава Минфина и соперник Лиз Трасс на предыдущих выборах премьера Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт, при этом третьим кандидатом может стать бывший премьер-министр Борис Джонсон. При этом ни один из них пока не подтвердил намерение участвовать в выборах.

Параллельно служба изучения общественного мнения YouGov провела опрос, в котором спросила у британцев, являлось ли решение Лиз Трасс уйти с поста премьер-министра верным. Около 79% опрошенных поддержали решение Трасс, 7% назвали его неправильным и 14% затруднились ответить. Также 64% респондентов назвали ее отвратительным премьером, 18% - плохим, 7% - средним и по 1% - хорошим и отличным. 10% не смогли ответить.

Более того, 63% британцев заявили, что в создавшейся ситуации необходимо провести всеобщие выборы, и только 23% высказались против этого. Оставшиеся респонденты не смогли ответить.

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

"Комитет 1922" - парламентская группа от Консервативной партии в британской Палате общин, занимающаяся, в частности, выборами лидера партии.