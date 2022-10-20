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Регион 20.10.2022 22:14

Президент Алиев на встречах с представителями Ирана заявлял, что «не стремится к изменениям географических границ» - Абдоллахиан

Тегеран не приемлет каких-либо изменений географических границ в регионе Южного Кавказа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Любые изменения географических, исторических границ Южного Кавказа неприемлемы для нас. Это наша красная линия. И мы предпримем все меры, чтобы противодействовать подобным попыткам", - сказал Абдоллахиан на совместной с главой МИД Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции в Ереване в четверг.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встречах с официальными лицами Ирана заявлял, что "не стремится к каким-либо изменениям географических границ".

"Иран обладает всеми возможностями, чтобы препятствовать реализации подобных идей", - отметил Абдоллахиан.

Он также заявил, что Иран категорически против присутствия в регионе иностранных представителей, и придает важность деятельности представителей самого региона Южного Кавказа, к примеру, в рамках региональной платформы "3+3".

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Тэги: ИРАН, ГРАНИЦЫ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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